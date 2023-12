Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Vettelschoß OT Kalenborn (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 19.12.25.12.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Fahrradkeller in der Kalenborner Straße in Vettelschoß.

Im Zeitraum zwischen dem 19.12.-25.12.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Fahrradkeller in der Kalenborner Straße in Vettelschoß.

Dort entwendeten sie drei hochwertige Fahrräder; die Schadenshöhe liegt im hohen, vierstelligen Bereich.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-943-0



www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



