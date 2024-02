Diebstahl hochwertiger Alu-Felgen-Kompletträder

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

St.-Katharinen (ots) –



Im Zeitraum zwischen dem 05.02.2024 – 13.02.2024 entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige Komplettsätze Alpina-Alu-Räder aus einer Garage in der Konrad-Adenauer-Straße. Der Geschädigte schätzt den Wert auf über 6000 EURO. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell