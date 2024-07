Diebstahl eines Rucksacks im Lidl

Am 13.07.24 gegen 19:50 Uhr kauften drei Personen im Lidl in Rheinbrohl ein.

Anzeige

In einem unbeobachteten Moment durchsuchte eine bislang unbekannte weibliche Person mit blonden Haaren einen mitgeführten Rucksack und entwendete diesen anschließend. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell