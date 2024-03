Diebstahl eines Radladers

In der Nacht vom 28. auf den 29.02.2024 kam es durch unbekannte Täter zu der Entwendung eines Radladers, der auf dem Parkplatz „Am Kirmesplatz“ in Flammersfeld abgestellt gewesen ist.

Die Arbeitsmaschine wurde vermutlich durch die Täter mittels LKW abtransportiert. Die Polizei Altenkirchen sucht nun nach Zeugen die zwischen 18:00 Uhr am 28.02 und 08:00 Uhr am 29.02.24 verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Kirmesplatz gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen (Westerwald).



