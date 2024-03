Diebstahl eines Quad CFMOTO

Anzeige

03.-29.03.2024) kam es in der Straße In den Hähnen in Vettelschoß zum Diebstahl eines Quads der Marke CFMOTO.

Das Quad stand dort in einem Carport geparkt und wurde durch die Täter vermutlich weggeschoben.

Der Schaden beläuft sich auf eine hohe, vierstellige Summe.



Sachdienliche Hinweise, insbesondere solche, die sich auf ein möglich genutztes Fahrzeug zum Abtransport des Quads beziehen, werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell