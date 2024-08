St. Katharinen

Diebstahl eines Quad

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

In der Nacht vom 15.08.24 auf den 16.08.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Stegerstraße in Sankt Katharinen ein auf der Straße abgestelltes und verschlossenes Quad.