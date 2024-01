Vettelschoß

Diebstahl eines Quad

Im Tatzeitraum vom 14.01.24, 18:00 Uhr bis 15.01.24, 15:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein am Fahrbahnrand in Höhe der Waldstraße 32 in Vettelschoß abgestelltes Quad der Marke Cfmoto.