Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 06:50 Uhr

Am frühen Abend des Samstag, den 24.10.2020 kam es zum Diebstahl eines PKW der Marke Dacia Lodgy.

Der Geschädigte hatte das Fahrzeug für einen Spaziergang abgestellt und den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Noch im Laufe des Abends konnte das Fahrzeug aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.



Bereits in der vergangenen Woche war es zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl gekommen, bei dem der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken gelassen wurde. Die Polizei ermahnt eindringlich, Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell