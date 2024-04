Flammersfeld

Diebstahl eines Motorrollers

Am Dienstag, 02.04.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.40 Uhr einen Motorroller. Das Zweirad war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Flammersfeld, Kornbitze, abgestellt.