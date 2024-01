Diebstahl eines Motorrollers

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Das Fahrzeug parkte zuvor in der Ortstraße Am Hammerbachweg in Linz am Rhein. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Tel.: 02644 9430

pilinz.wache@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell