Diebstahl eines Motorrads

Am Donnerstag, 12.08.2021, 13:30 Uhr musste der Geschädigte nach einem technischen Defekt sein Motorrad der Marke Harley Davidson am Straßenrand der L273, kurz vor dem Ortseingang Buchholz (Westerwald), stehen lassen.





Nach einer Stunde, gegen 14:30 Uhr kehrte der Geschädigte mit Werkzeug und einem geeigneten PKW, um das Motorrad aufzuladen, zum Abstellort zurück. Hier musste er dann feststellen, dass in der Zwischenzeit jemand unbekanntes die Maschine entwendet hatte.



Wer hat Personen oder Fahrzeuge am Abstellort beobachtet?



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



