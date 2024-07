Diebstahl eines Kleinkraftrades – Zeugen gesucht

Anzeige

Das Kraftfahrzeug war hinter dem Anwesen des 38-jährigen Geschädigten, in der Straße „Haldenweg“, abgestellt bzw. geparkt.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.



