Neuwied

Diebstahl eines Kennzeichenpaares – Zeugenaufruf

Die Geschädigte gab am 25.05.2021 gegen 20:00 Uhr bei der Polizei Neuwied an, dass ihr in der Zeit von 12:15 Uhr – 20:00 Uhr beide Kfz-Kennzeichenschilder entwendet wurden.