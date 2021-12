Diebstahl eines hochwertigen Herrenfahrrads

Der unbekannte Täter verschaffte sich in bis jetzt ungeklärter Weise Zutritt zu einer Tiefgarage in der Frankfurter Straße und entwendete dort ein grün-/ schwarzes Herrenfahrrad der Marke Cannondale. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 3.500EUR.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Telefonnummer 02644-9430, oder via E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell