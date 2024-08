Neuwied

Diebstahl eines E-Scooter

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In dem tatrelevanten Zeitraum am Freitag, den 16.08.2024, zwischen 13:00 Uhr – 14:00 Uhr, wurde in der Heddesdorfer Straße in Neuwied ein ordnungsgemäß abgestellter E-Scooter entwendet.