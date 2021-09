Diebstahl eines Elektrorollers in Kirchen

Die Schwiegertochter der Geschädigten stellte am Freitag, 24.09.21 im Zeitraum von 09:55 Uhr bis 13 Uhr einen schwarzen Elektroroller bei einem Fahrradständer zwischen dem Krankenhaus Kirchen und der Kindertagesstätte ab. Als sie zurückkam, war der nicht gesicherte Roller verschwunden.

Es konnte kein Tatverdacht geäußert werden. An der Sieg wurde lediglich eine Gruppe Jugendlicher gesehen, die sich jedoch nicht auffällig verhielt.



Der Roller wurde gegen 19:00 Uhr im Mühlenweg in Betzdorf beschädigt und ohne Kennzeichen aufgefunden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf, unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf, PHK'in Diehl



Telefon 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell