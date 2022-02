Diebstahl eines Elektro Scooters

Der Eigentümer hatte seinen Elektro Scooter an einer Ladestation in der Marktstraße zum Aufladen angeschlossen. Von dort wurde das unverschlossene Fahrzeug in der Zeit zwischen 13:05 Uhr und 23:10 Uhr entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein neuwertiges, grauschwarzes, Fahrzeug, das einem Tretroller ähnelt, aber von einem Elektromotor angetrieben wird. Auffällig war, das an diesem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Ermittlungen und weitere Fahndungsmaßnahmen wurden aufgenommen. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit oder Zeugen, welchen im genannten Tatzeitraum eine Person mit solch einem Fahrzeug aufgefallen ist werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



