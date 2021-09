Diebstahl eines CDU-Banners

Linz am Rhein (ots). Am 27.09.2021, im Zeitraum zwischen 06:30 und 14 Uhr, wurde ein Banner der CDU durch Unbekannte entwendet.

Das Banner war in der Straße „Am Sändchen“ an einem Geländer befestigt. Eine weitere Verwendung des Banners über die Bundestagswahl hinaus war durch den CDU Stadtverband beabsichtigt. Täterhinweise nimmt die Polizei Linz entgegen.



