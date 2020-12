Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 12:10 Uhr

In dem Zeitraum vom 21.09.2020 auf den 22.09.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter ein 3 x 1 Meter großer Werbebanner in Linz, B 42, Nähe Ampelanlage, entwendet.

Auf dem Banner war die Aufschrift „KLIO – Zeitgenössische und historische Kunst Linz am Rhein e.V.“ angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 275 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz / Rhein unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell