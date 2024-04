Diebstahl einer Palettengabel in Rettersen

In der Nacht vom 05. April auf den 06. April ist es im Höhenweg in Rettersen zum Diebstahl einer Palettengabel gekommen.

Die Palettengabel war fest mit einem dort abgestellten Traktor verbunden. Die Demontage und das Verladen der Palettengabel wird eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Die Polizei Altenkirchen bittet potentielle Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



