Diebstahl einer Lichtzeichenregelanlage / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

57548 Kirchen (Sieg), Lindenstraße (ots) – Am Mittwoch, dem 31.07.2024, konnte durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Betzdorf festgestellt werden, dass unmittelbar im Bereich des Fußgängerüberweges in der Lindenstraße 1 in Kirchen (Sieg) der Körper einer Lichtzeichenregelanlage (Ampel) durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde.