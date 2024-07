Diebstahl einer Handtasche / 88-Jährige wurde abgelenkt

Am Donnerstag, 11.07.2024, gegen 11.10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, Kölner Straße, ein Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen lud die 88-jährige Geschädigte zunächst Einkäufe in ihren Pkw. Anschließend beabsichtigte sie, den von ihr benutzten Einkaufswagen in die dafür vorgesehene Station zurückzubringen. Hier wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete ein weiterer Täter aus dem noch offenstehenden Kofferraum des Pkw der Geschädigten deren Handtasche. Anschließend entfernten sich beide Personen. Der männliche Täter, der die Handtasche entwendete, soll etwa 20 Jahre alt und mit einem schwarz-weiß karierten Hemd bekleidet gewesen sein. Zudem soll er eine Kappe und eine Sonnenbrille getragen haben. Weitere Personenbeschreibungen, insbesondere zu dem zweiten Täter, liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



