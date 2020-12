Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 08:51 Uhr

Neustadt

Diebstahl einer Baggerschaufel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde durch bisher unbekannte Täter aus einer Baustelle an der Landesstraße 251 in Neustadt (Wied), Ortsteil Rott, eine freiliegende Baggerschaufel entwendet.