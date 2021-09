Diebstahl aus zwei Transportern in Kasbach-Ohlenberg und ein versuchter Diebstahl aus Transporter in Ockenfels

Kasbach-Ohlenberg und Ockenfels (ots) In der Nacht zum 09.09.2021 wurden in Kasbach-Ohlenberg im Buchenweg zwei Firmentransporter aufgebrochen.

Es wurde eine Vielzahl an Werkzeugen und Maschinen im geschätzten Wert von knapp 10.000,-Euro entwendet.

In der gleichen Nacht wurde ebenfalls ein Firmentransporter in Ockenfels in der Hauptstraße angegangen, in welchem ebenfalls Werkzeuge und Maschinen deponiert waren. Hier misslang aber die Türöffnung des Fahrzeugs. Der Sachschaden beträgt dennoch ca. 2000,-Euro.



