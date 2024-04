Diebstahl aus PKW

Zwischen dem 12.04. ca. 21:00 Uhr und dem 13.04.2024, 19:00 Uhr wurde aus einem in der Adolfstraße in Mudersbach geparkten PKW ein Rucksack entwendet, der u. die Geldbörse des Eigentümers enthielt. Bislang ist unklar, wie der unbekannte Täter sich Zugang zu dem offenbar verschlossenen PKW verschaffte.

Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen oder hat sonst auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



