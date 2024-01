Diebstahl aus Pkw

Am Freitag, den 05.01.2024, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:40 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Der, zur Zeit noch unbekannte Täter, hatte an einem Pkw Mercedes, welcher im Einmündungsbereich Rheinstraße / Bornplatz abgestellt war, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Inneren des Fahrzeuges eine Geldbörse, welche sichtbar in der Mittelkonsole lag, entwendet. Hierdurch ist ein Gesamtschaden von etwa 1000, -- EUR entstanden. Sollte es Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



