Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Dienstag, 26.12.2023, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 27.12.2023, 12.00 Uhr, kam es in Rott, Hauptstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw Ford eine Handtasche mit Inhalt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise und rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen und die Fahrzeuge immer zu verschließen.



