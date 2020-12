Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 09:01 Uhr

Asbach

Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum von Dienstag, 09:30 Uhr, bis Mittwoch, 16:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW in der Bahnhofstraße in Asbach eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole lag.