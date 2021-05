Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Die Tageseinnahmen eines Marktstandbetreibers des Betzdorfer Wochenmarktes sind diesem am vergangenen Freitag in der Zeit von 13:30 bis 14:10 Uhr aus dem PKW entwendet worden.

Zuvor soll sich eine 25-35jährige männliche Person, ca. 175-180 cm groß, normale Statur mit dunklem Haar, auffällig verhalten haben. Die Person habe ein südländisches/arabisches Erscheinungsbild gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise oder Beobachtungen in dieser Sache bitte an die Polizei Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Tel.: 02741-9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell