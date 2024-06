Diebstahl aus Fahrzeugen und Einbruchsversuch in Buchholz (WW)

Anzeige





Im gleichen Zeitraum kam es in der Straße Im Scherbruch zu einem Aufbruch eines Fiat Ducatu.

Auch hier entwendeten die Täter Werkzeug aus dem Fahrzeug.



Zudem kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buchholz (WW), Auf den Steinen zu einem Einbruchsversuch in eine Garage.

Bei der Sichtung der Videoüberwachung fiel dem Geschädigten auf, dass um 02:22 Uhr ein junger Mann versuchte, die Garage aufzubrechen. Nachdem sich der Bewegungsmelder einschaltete, ließ er von der Tat ab.

Die Videoaufzeichnung wurde gesichert und wird durch die Polizei ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



