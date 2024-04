Im Zeitraum zwischen dem 05.04.2024, 07:00 bis 06.04.2024, 20:00 Uhr wurde das Beifahrerfenster eines, auf der Rabenhorststraße in Unkel, geparkten Autos eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeug wurden Bargeld, sowie persönliche Gegenstände entwendet.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz

Pressestelle



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell