Diebstahl an Pferdeanhänger Böckmann

Anzeige

Der Anhänger stand geparkt auf dem Grundstück eines Reitstalls in der Brunnenstraße 8.



Ausweislich einer Videoüberwachung fuhr im Tatzeitraum ein älterer silberner Geländewagen, möglicherweise ein „Nissan Pathfinder“ an der Örtlichkeit vor. Es stieg ein Mann aus und demontierte die Anhängevorrichtung. Anschließend entfernte sich der Geländewagen in Richtung der Rederscheider Straße.



Während der Tatausführung fuhr ein roter Motorroller an der Tatörtlichkeit vorbei.



Zeugen, insbesondere der Fahrer des Motorrollers, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell