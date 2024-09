Altenkirchen

Diebstahl

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Altenkirchen- Am Freitag, 20.09.24, im Zeitraum zwischen 01:00h und 11:30h wurden von einem Grundstück in der Parkstraße in Altenkirchen mehrere Solarleuchten entwendet.