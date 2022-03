Linz am Rhein (ots). Am Montagabend begab sich ein 56-jähriger Bahnbeamter zum Bahnhof in Linz und musste kurzzeitig seinen Rucksack auf der Treppe zum Bahnsteig ablegen, da er mit einem Kollegen etwas abseits sprach.

Nach ca. zwei Minuten kehrte der Mann zur Treppe zurück und stellte fest, dass sein Rucksack mit Inhalt entwendet wurde. Das Verfahren wurde an das zuständige Bundespolizeirevier in Koblenz abgegeben. Hinweise nimmt auch die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen.



