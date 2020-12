Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 08:30 Uhr

Neustadt

Diebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein bisher unbekannter Täter an einem geparkten Mercedes Transporter in der Straße „In den Hähnen“ in Neustadt (Wied) ein Firmenemblem und den Mercedes Stern vom Transporter des Geschädigten.