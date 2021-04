Diebin gestellt

Am 12.04.2021 meldet sich gegen 11:00 Uhr die Mitarbeiterin eines Geschäftes, dass ein Kunde eine Diebin beobachtet habe und diese nun festhält.



Vor Ort erklärt der Zeuge, dass er eine Frau dabei beobachtet habe, wie sie einem anderen Kunden in dem Geschäft in die Jackentasche griff. Daraufhin hinderte er sie daran, dass Geschäft zu verlassen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde die 33jährige Beschuldigte entlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell