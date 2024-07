Mudersbach

Diebespaar wird von Ladenmitarbeitern und Kindern verfolgt – Haftbefehl vollstreckt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am frühen Nachmittag des 17.07. wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen aktuellen Ladendiebstahl im REWE-Markt in Mudersbach in Kenntnis gesetzt; Mitarbeiter hätten die Verfolgung des flüchtigen Pärchens aufgenommen.