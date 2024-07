Dierdorf

Diebe treiben in Dierdorf ihr Unwesen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

In der Nacht vom 23.07.2024 auf den 24.07.2024 wurden in der Fliederstraße in Dierdorf mehrere Gegenstände entwendet.