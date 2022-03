Dieb auf frischer Tat gestellt

Am 14.03.2022 kam den Beamten gegen 13:20 Uhr in der Engerser Straße eine Person entgegengelaufen, die mehrere neuwertige Jacken unter dem Arm trug.

Die Beamten rannten dem Mann sofort hinterher, er konnte in der Kirchstraße gestellt werden, die Jacken ließ er während der Verfolgung fallen. Während der Fesselung des 38jährigen Beschuldigten erreichte der Inhaber eines Modegeschäftes den Einsatzort und gab an, dass der Beschuldigte kurz vorher die Jacken vom Verkaufsständer nahm und weglief. Insgesamt betrug der Warenwert 447 Euro, eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt.



