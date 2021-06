Derschen – Fahrzeugbrand direkt neben einem Einfamilienhaus

Am 28.06.21, 23:43 Uhr wurde die Polizei Betzdorf über den Brand von Fahrzeugen direkt neben einem Einfamilienhaus in der Ortslage Derschen informiert.

Der Brand drohe auf das Haus überzugreifen, weshalb die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Daaden mit zahlreichen Kameraden anrückten. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand im Bereich eines älteren Pkws ausgebrochen war und dann auf ein Carport und einen weiteren Pkw übergegriffen hat. Autos und Carport wurden zerstört. Das angrenzende Haus wurde an der Fassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Familie konnte das Haus verlassen und wurde nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.



