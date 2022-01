Deichselanhänger löste sich auf der B 256 vom Zugfahrzeug

Ein 32 jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Lkw und Anhänger die B256 in Richtung Neuwied.

Unmittelbar an der Dehnungsfuge der Brücke an der Abfahrt NR-Niederbieber / NR-Oberbieber brachen die Halterungsschrauben der Deichsel ab und der Anhänger löste sich. Dieser schliff mehrere Meter über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der Leitplanke. Der dahinter befindliche 43 jährige PKW Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen und eine Kollision verhindern. Jedoch wurde sein Fahrzeug durch aufgewirbelten Dreck und Steine beschädigt.

Bei Unfallaufnahme wurde erkannt, dass mindestens vier der sechs Halterungsschrauben von Innen gerostet waren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell