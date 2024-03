In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in dem Fürthener Ortsteil Oppertsau zu eine Dachstuhlbrand.

Betroffen war ein Garagenkomplex, der unmittelbar an ein Wohnhaus grenzt. Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnten Bewohner und Rettungskräfte informiert werden. Die Feuerwehrkräfte konnten durch zügiges Einschreiten eine weitere Ausbreitung des Brandes unterbinden. Zu Personeneschaden kam es nicht, der Gebäudeschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist bisher ungeklärt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.



