Am 20.l1.2021 um 14:32 Uhr wurde durch einen Hausbewohner eines Anwesens in der Hauptstraße in Dürrholz-Daufenbach gemeldet, dass er nach Anfeuern eines Ofens eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt habe. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr war der Dachstuhlbrand bereits mit eigenen Mitteln weitestgehend abgelöscht, so daß die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Zu diesem Zweck ist die Hauptstraße in Dürrholz für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Der Mitteiler erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Die Löscharbeiten dauern an.



