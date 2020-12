Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 08:40 Uhr

Am 13.09.2020,gegen 18:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw den Strötherweg in der Ortslage Daaden.

An der Einmündung zur Straße „Oberste Ströthe“ missachtete sie die Vorfahrtsberechtigung „rechts vor links“ und kollidierte dort mit einem 15-jährigem Mofa-Fahrer. Der junge Zweiradfahrer rutsche über die Motorhaube des Pkw und kam schließlich auf der Straße zum Liegen. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Die ebenfalls junge Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5500EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell