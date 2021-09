Daaden – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 21.09.2021, gegen 17:40 Uhr befuhren ein 38-jähriger Pkw-Fahrer und ein 62-jähriger Motorradfahrer die Saynische Straße im Innenstadtbereich von Daaden in Richtung Biersdorf.



Im Verlauf der Strecke beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach rechts in ein Grundstück abzubiegen. Der Motorradfahrer missdeutete die Verkehrssituation und wollte an dem Pkw rechts vorbeifahren. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge; der Motorradfahrer stieß anschließend noch gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw einer 35-Jährigen. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt; es entstand an allen beteiligten Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 8000EUR.



