Daaden – Verkehrsunfall mit Personenschaden (Nachtragsmeldung)

Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr kurz zuvor eine 23-jährige Frau aus der VG Daaden mit ihrem Pkw, Renault Twingo, aus Daaden kommend in Richtung Herdorf. In einer Rechtskurve verlor sie bei nasser Fahrbahndecke, aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr in den Gegenverkehr, wo in dem Moment eine ebenfalls aus der VG Daaden stammende 46-jährige mit ihrem Pkw, Seat, entgegen kam. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und blieben schwer beschädigt in der Fahrbahnmitte stehen. Dies führte zu einer Fahrbahnsperrung die ca. 1,5 Stunden andauerte. Es bildeten sich Staus bis in die Ortslagen Herdorf und Daaden zurück.

Die beiden beschädigten Pkws wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die zwei Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nur leichtverletzt, sodass letztlich nur die 46-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 23-Jährige wurde vor Ort lediglich ambulant behandelt. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden.



