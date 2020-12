Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 07:50 Uhr

Daaden

Daaden- Unfallflucht am Bahnhofsvorplatz

Am 30.09.2020, gegen 15.30 Uhr stellte eine 38-jährige Fahrzeugführerin an ihrem geparkten Pkw einen Schaden am linken Kotflügel und auf der Motorhaube fest; ca. 2000EUR. Den Pkw KIA hatte sie in einer Parktasche am Bahnhofsvorplatz in Daaden abgestellt.