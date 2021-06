Daaden – Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin fuhr im Gegenverkehr und wollte an der Einmündung Kronenburger Weg nach links abbiegen. Dabei missachtete die junge Frau den Vorrang des Fahrradfahrers, so dass es zur Kollision kam. Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und musste ärztlich versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4000EUR.



