Daaden

Daaden Paketzusteller betrunken unterwegs

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 05.10.2024, beschädigte um 22:20Uhr ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen gleich zwei Mauern in der Gartenstraße in Daaden.