Daaden – Nach kurzer Flucht vor Polizei, betrunkene Pkw Nutzer gestellt

Am 09.03.24 sollte Nachts gegen 03:45 Uhr ein schwarzer Audi mit AK Zulassung im Bereich des Kreisverkehrs in der Ortsmitte von Daaden von einer Streifenbesatzung der PI Betzdorf kontrolliert werden.

An dem Fahrzeug fehlte das vordere amtliche Kennzeichen, was die Aufmerksamkeit der Beamten erregt hatte. Unmittelbar nach der Begegnung mit dem Streifenwagen entfernte sich der schwarze Audi durch die Saynische Straße in Richtung Emmerzhausen, bog dann aber auf den Fontenay-Le-Fleury Platz ab. Die nur wenige Sekunden später eintreffenden Beamten konnte noch zwei männliche Personen (32 und 27 Jahre alt aus der VG Bad Marienberg) vom Fahrzeug weglaufen sehen. Beide konnten eingeholt und festgehalten werden. Sie waren jeweils deutlich alkoholisiert. Da die Fahrereigenschaft zunächst nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde bei beiden infrage kommenden Fahrzeugnutzern Blutproben zu Beweiszwecken entnommen. Am Fahrzeug wurden beweissichernde Maßnahmen durchgeführt, sodass die Fahrereigenschaft später ermittelt werden dürfte.

Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.



